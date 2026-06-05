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La formación de Universidad Católica para el desafío ante Cobresal en la Copa de la Liga

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Esta es la formación de Universidad Católica para el desafío ante Cobresal en el Claro Arena, en el cierre del Grupo B de la Copa de la Liga, programado para este sábado a las 18:00 horas.

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