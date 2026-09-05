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U. Católica abrochó ante Everton un triunfo clave en la lucha por el segundo puesto

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U. Católica ganó 1-0 en Viña del Mar y de esta manera abrochó ante Everton un triunfo clave en la lucha por el segundo puesto de la Liga de Primera, gracias a una conquista de Fernando Zampedri.

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