Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago21.5°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Con Eduardo Vargas a la cabeza: Plantel de la U tuvo su primer entrenamiento en la pretemporada

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El plantel de Universidad de Chile tuvo su primer entrenamiento de pretemporada durante este lunes, además fue el primer entrenamiento del nuevo director técnico Francisco Meneghini con todos los jugadores a disposición y del flamante refuerzo Eduardo Vargas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados