La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Ñublense en Rancagua
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Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar a Ñublense este lunes en El Teniente de Rancagua, desde las 17:00 horas, en la fecha 24 de la Liga de Primera.
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