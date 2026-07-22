Toneladas de basura -formadas por ladrillos, palos, maderas y plásticos- fueron arrastradas hasta las playas de La Serena debido al sistema frontal de los últimos días, que aumentó dramáticamente el caudal del Río Elqui.

Ante la situación, algunos voluntarios se están organizado mediante redes sociales para limpiar los kilómetros de sedimentos que afean el tradicional y turístico sector del Faro, pese a las complicaciones que ellos mismos padecen en sus hogares por la falta de agua potable.

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