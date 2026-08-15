El estreno de Las Diablas en el Mundial de hockey césped ante Países Bajos
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Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, debutó en la Copa del Mundo 2026 con una positiva actuación pese a la derrota 2-0 ante el local Países Bajos, pues vendió cara la derrota ante el vigente campeón mundial y olímpico.
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