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El estreno de Las Diablas en el Mundial de hockey césped ante Países Bajos

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Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, debutó en la Copa del Mundo 2026 con una positiva actuación pese a la derrota 2-0 ante el local Países Bajos, pues vendió cara la derrota ante el vigente campeón mundial y olímpico.

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