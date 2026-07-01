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Bélgica timbró su paso a octavos de final tras vencer 3-2 a Senegal en una jornada que histórica en el Lumen Field de Seattle. La escuadra europea se transformó en el primer equipo en clasificar tras ir perdiendo una eliminatoria mundialista al minuto 85, remontando un 0-2 con los agónicos tantos de Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89', 120+5').
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