La euforia de Canadá tras vencer a Sudáfrica en Los Angeles y clasificar a octavos del Mundial
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Canadá logró una histórica clasificación a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Angeles por los 16avos de final. El único tanto del encuentro fue marcado por Stephen Eustaquio.
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