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Peñalolén denunció que Garra Blanca rayó colegio limpiado hace 24 horas

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El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció que la Garra Blanca volvió a vandalizar este jueves los muros de un colegio en Avenida Grecia, los cuales habían sido limpiados por el municipio recién el miércoles en el marco de un plan de recuperación barrial.

Pese a que funcionarios municipales que custodiaban el sector fueron amedrentados por desconocidos durante la noche, el personal —con el apoyo de Carabineros— acudió nuevamente al lugar para eliminar los rayados de la barra brava, asegurando que mantendrán la erradicación de estas marcas de forma permanente.

"No lo entendieron ayer, probablemente tampoco lo entiendan hoy, pero no vamos a parar hasta que entiendan que se acabó la ley del más fuerte en Avenida Grecia. No vamos a tolerar el terror que ejercen este grupo violento de mal llamados hinchas", advirtió el jefe comunal.

A través de su cuenta en Instagram, la "Garra Blanca Antifascista" acusó al jefe comunal de "bailar al ritmo de la derecha", y reivindicó que "el barrismo es una cultura territorial compleja, no delincuencia ni precariedad".

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