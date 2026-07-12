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Argentina concretó un dramático triunfo ante Suiza para meterse en semifinales del Mundial

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Julián Alvarez y Lautaro Martínez tuvieron que aparecer en los cuartos de final para rescatar el triunfo de Argentina por 3-1 en el alargue ante Suiza. El duelo disputado en el Arrowhead Stadium tuvo a Alexis Mac Allister abriendo la cuenta y a Dan Ndoye igualando para los helvéticos en el tiempo regular.

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