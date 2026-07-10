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Penélope Cruz, Javier Bardem y Brad Pitt fueron a ver el duelo de España y Bélgica en Los Angeles

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Los actores españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, además del estadounidense Brad Pitt, acapararon miradas este viernes en el SoFi Stadium de Los Angeles, durante el partido de España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

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