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De 1966 a 2026: Todas las mascotas en la historia de la Copa del Mundo

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El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y en Cooperativa.cl repasamos todas las mascotas que ha tenido el torneo de la FIFA, desde su debut en 1966 hasta el trío que protagonizará el certamen actual en Canadá, México y Estados Unidos.

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