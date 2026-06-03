De 1966 a 2026: Todas las mascotas en la historia de la Copa del Mundo
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El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, y en Cooperativa.cl repasamos todas las mascotas que ha tenido el torneo de la FIFA, desde su debut en 1966 hasta el trío que protagonizará el certamen actual en Canadá, México y Estados Unidos.
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