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Colombia celebró en el Estadio Azteca un positivo comienzo mundialista ante Uzbekistán

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Colombia inició triunfante su camino en la Copa del Mundo 2026, gracias un marcador de 3-1 frente a Uzbekistán para ponerse al frente del Grupo K en el mítico Estadio Azteca.

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