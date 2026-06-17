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El agónico festejo de Ghana ante Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

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Gracias a un preciso contrataque finalizado por Caleb Yirenkyi a los 90+6', Ghana festejó un triunfal inicio en el Grupo L del Mundial 2026, con marcador de 1-0 ante una Panamá con Cecilio Waterman (delantero de Universidad de Concepción) como titular y César Yanis (Cobresal) en la banca.

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