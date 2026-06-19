Estados Unidos venció por 2-0 a Australia en Lumen Field y timbró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La escuadra dirigida por Mauricio Pochettino alcanzó un registro histórico al ganar sus dos primeros duelos de la fase grupal después de casi un siglo, hito que no conseguía desde la edición de 1930.

LEER ARTICULO COMPLETO