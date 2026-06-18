Estadounidense Tori Penso es la segunda mujer en arbitrar un partido del Mundial masculino
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La estadounidense Tori Penso arbitró el partido del Grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica, en Atlanta, con lo que se convirtió en la segunda mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones masculina.
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