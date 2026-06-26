Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago8.8°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La desazón de Uruguay tras la derrota ante España en Guadalajara y la eliminación en el Mundial

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Uruguay lamentó con todo la eliminación del Mundial 2026, tras caer 1-0 ante España en el Estadio AKRON en Guadalajara, en la tercera fecha de la fase de grupos. El único gol del encuentro fue anotado por Alex Baena, tras un error del arquero Fernando Muslera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados