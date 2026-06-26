La desazón de Uruguay tras la derrota ante España en Guadalajara y la eliminación en el Mundial
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Uruguay lamentó con todo la eliminación del Mundial 2026, tras caer 1-0 ante España en el Estadio AKRON en Guadalajara, en la tercera fecha de la fase de grupos. El único gol del encuentro fue anotado por Alex Baena, tras un error del arquero Fernando Muslera.
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