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Esta es la formación de Universidad Católica para recibir a San Luis de Quillota en el Claro Arena, este sábado a las 20:00 horas, en la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Chile.
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