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La selección argentina enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Esta será la probable formación del cuadro albiceleste.
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