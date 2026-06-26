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La formación de Argentina para el duelo ante Jordania en el Mundial

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La selección argentina enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium de Dallas en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Esta será la probable formación del cuadro albiceleste.

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