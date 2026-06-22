La formación de Colombia para enfrentar a RD del Congo en el Mundial 2026
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Esta es la formación del técnico Néstor Lorenzo en Colombia para el duelo contra RD del Congo, programado para este martes a las 22:00 horas en Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.
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