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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Los resultados de la cuarta jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sigue en vivo los partidos de este domingo 14 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:

Domingo 14 de junio:

1-0: 27' Nestory Irankunda (AUS); 2-0: 75' Connor Metcalfe (AUS) 

1-0: 6' Felix Nmecha (ALE)

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13:08 - | ¡GOOOOLAZO DE ALEMANIA! Felix Nmecha puso el 1-0 ante Curazao en seis minutos de partido

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