Los resultados de la cuarta jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026
Sigue los partidos en directo, las noticias y las reacciones en Cooperativa.cl
Sigue los partidos en directo, las noticias y las reacciones en Cooperativa.cl
Sigue en vivo los partidos de este domingo 14 de junio del Mundial 2026 en Cooperativa.cl:
Domingo 14 de junio:
1-0: 27' Nestory Irankunda (AUS); 2-0: 75' Connor Metcalfe (AUS)
1-0: 6' Felix Nmecha (ALE)
13:08 - | ¡GOOOOLAZO DE ALEMANIA! Felix Nmecha puso el 1-0 ante Curazao en seis minutos de partido
13:02 - | ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Alemania y Curazao se enfrentan en el debut por el Grupo E del Mundial 2026
12:31 - | El cuadro curazoleño también anunció su formación para su estreno absoluto en Copas del Mundo
12:03 - | Formación confirmada para Alemania, que debuta ante Curazao
10:01 - | Revisa el resto de la agenda para hoy, junto a la cobertura televisiva
09:06 - | Repasa lo ocurrido en el partido que arrancó a medianoche
Australia amargó a Turquía con un sorpresivo triunfo en el debut por el Mundial 2026 #CooperativaMundial https://t.co/CxLILUeZQ7 pic.twitter.com/5r467rfyNF— Cooperativa (@Cooperativa) June 14, 2026