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Marruecos clasificó a 16avos de final del Mundial y festejó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una remontada por 4-2 contra Haití, que tuvo una amarga despedida del Mundial 2026 en el cierre del Grupo C.
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