Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago4.5°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Marruecos festejó en Atlanta y amargó la despedida de Haití en el Mundial 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Marruecos clasificó a 16avos de final del Mundial y festejó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con una remontada por 4-2 contra Haití, que tuvo una amarga despedida del Mundial 2026 en el cierre del Grupo C.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados