Panamá de Waterman y Yanis sumó nuevo entrenamiento con miras a crucial duelo ante Croacia
Publicado:
Fotos Destacadas
Profesora Mizala asumió como rectora de la U. de Chile hasta 2030
Kast participó en aniversario 93 de la PDI
Obama congregó a multitud de celebridades en la inauguración de su Centro Presidencial en Chicago
Fotos Recientes
Estados Unidos reeditó una histórica marca en el Mundial tras vencer a Australia en Seattle
Así formará la UC para su estreno en la Copa Chile ante Deportes Copiapó
La formación de Colo Colo para su debut en Copa Chile ante Deportes Recoleta
Panamá, selección de Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores que militan actualmente en la liga chilena, tuvo un nuevo entrenamiento con miras al esencial partido ante Croacia por el Grupo L del Mundial 2026.
Ambos conjuntos buscarán reponerse de sendas derrotas en la jornada inicial de la cita planetaria, que tuvo a los centroamericanos cayendo 1-0 de forma agónica ante Ghana y a los manteleros siendo vencidos 4-2 por Inglaterra, lo que hará de este encuentro un duelo de vida o muerte con respecto a las opciones de clasificación a dieciseisavos de final
El cotejo se jugará el martes 23 de junio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Toronto Stadium.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados