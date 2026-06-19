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Panamá de Waterman y Yanis sumó nuevo entrenamiento con miras a crucial duelo ante Croacia

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Panamá, selección de Cecilio Waterman y César Yanis, jugadores que militan actualmente en la liga chilena, tuvo un nuevo entrenamiento con miras al esencial partido ante Croacia por el Grupo L del Mundial 2026.

Ambos conjuntos buscarán reponerse de sendas derrotas en la jornada inicial de la cita planetaria, que tuvo a los centroamericanos cayendo 1-0 de forma agónica ante Ghana y a los manteleros siendo vencidos 4-2 por Inglaterra, lo que hará de este encuentro un duelo de vida o muerte con respecto a las opciones de clasificación a dieciseisavos de final

El cotejo se jugará el martes 23 de junio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Toronto Stadium.

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