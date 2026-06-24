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Sudáfrica celebró en Monterrey la histórica clasificación a 16avos en el Mundial 2026

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Sudáfrica celebró este miércoles una histórica clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, tras vencer por 1-0 a Corea del Sur en Monterrey. Para los africanos, es la primera vez que superan la fase grupal, al terminar segundos en el Grupo A.

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