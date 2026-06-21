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Túnez sucumbió 4-0 con Japón y quedó sin opciones en el Mundial tras el debut del DT Renard

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El entrenador francés Hervé Renard tuvo un amargo estreno al mando de Túnez en plena Copa del Mundo 2026, pues su equipo sucumbió por 4-0 a Japón y quedó eliminado en la segunda fecha de la fase de grupos.

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