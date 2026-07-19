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Donald Trump entregó medalla de subcampeón mundial a Lionel Messi

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estuvo encargado de entregar la medalla de subcampeón a Lionel Messi y a parte del plantel de Argentina, tarea en la que estuvo acompañado por el timonel de la FIFA, Gianni Infantino.

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