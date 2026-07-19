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El desconsuelo de la Argentina de Messi tras perder la final del Mundial 2026 con España

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Argentina, liderada por Lionel Messi, se quedó sin bicampeonato consecutivo tras sufrir una derrota de 1-0 a manos de España en la final disputada en el MetLife Stadium, con solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario (106').

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