El desconsuelo de la Argentina de Messi tras perder la final del Mundial 2026 con España
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El desconsuelo de la Argentina de Messi tras perder la final del Mundial 2026 con España
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Argentina, liderada por Lionel Messi, se quedó sin bicampeonato consecutivo tras sufrir una derrota de 1-0 a manos de España en la final disputada en el MetLife Stadium, con solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario (106').
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