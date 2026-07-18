El espectacular show de drones en Nueva York antes de la final del Mundial 2026
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En la antesala de la final del Mundial 2026, un show de drones iluminó el cielo de Nueva York y Nueva Jersey, formando imágenes de las banderas de España y Argentina, finalistas del certamen, además del trofeo del torneo, la Estatua de la Libertad y logos de la FIFA.
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