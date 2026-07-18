La última práctica de Argentina antes de la final de la Copa del Mundo
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En medio de un clima tormentoso en Nueva Jersey, la selección de Argentina consiguió tener su última práctica previa a la final de la Copa del Mundo este domingo 19 de julio. A diferencia del combinado europeo, los pupilos de Lionel Scaloni aguardaron el paso de la lluvia para tener su última sesión de entrenamientos.
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