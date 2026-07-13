Los jugadores que más seguidores ganaron durante el Mundial 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Las imágenes del fatal incendio que consumió un auto, un bus y locales en Franklin
Decenas de bomberos combatieron incendio en bodega textil santiaguina
Hipopótamo viral "Moo Deng" predijo una final Francia-Inglaterra en el Mundial
Fotos Recientes
Esqueleto de un Tyrannosaurus Rex se vendió en 50 millones de dólares
Así ven los chilenos el Mundial según encuesta: Francia, favorita y Argentina, la más favorecida
Residencia del primer ministro británico amaneció repleta de banderas de Inglaterra
Este lunes, el sitio estadístico marketingmind.in publicó la tabla con los 10 jugadores que ganaron más seguidores en sus redes sociales durante el Mundial 2026; lista que además de las figuras globales del fútbol sumó a una de las revelaciones de la copa: el arquero caboverdiano Vozinha.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados