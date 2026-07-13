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Los jugadores que más seguidores ganaron durante el Mundial 2026

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Este lunes, el sitio estadístico marketingmind.in publicó la tabla con los 10 jugadores que ganaron más seguidores en sus redes sociales durante el Mundial 2026; lista que además de las figuras globales del fútbol sumó a una de las revelaciones de la copa: el arquero caboverdiano Vozinha.

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