Las ventanas de la residencia del primer ministro británico, en el número 10 de Downing Street en Londres, fueron decoradas este 14 de julio con banderas de Inglaterra. El edificio gubernamental se sumó de esta forma a la expectación local en la antesala de la semifinal del Mundial de la FIFA que la selección inglesa disputará contra Argentina este 15 de julio.

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