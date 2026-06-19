El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, lideró una manifestación junto a miles de sus seguidores este viernes en Lima, para exigir a los organismos electorales "transparencia" en la parte final del conteo de la votación, celebrada el 7 de junio.

Sánchez partió al frente de sus adherentes desde el local de su partido, Juntos por el Perú, en el céntrico Paseo Colón, para recorrer de manera pacífica varias calles del centro histórico de la capital peruana, en una marcha fuertemente custodiada por la policía, y que culminó sin mayores incidentes.

Al término de la movilización, el candidato salió a un balcón de su local partidario para agradecer el apoyo de sus partidarios, y anunciar la presentación de recursos legales para que se respete el debido proceso en el conteo de los votos: "Este proceso debe tener transparencia, cero controversias, seguridad jurídica, porque todos los votos de los peruanos valen igual", emplazó.

Sánchez también defendió el derecho a la protesta pacífica, y anticipó que se convocará a nuevas movilizaciones "en defensa del voto popular" en los próximos días.

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