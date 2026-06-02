Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE) este martes volvieron a protestar en la capital del país exigiendo mejoras salariales y ciertas reformas al sistema.

Esta vez, durante las manifestaciones derribaron diversas estatuas con figuras de futbolistas que se instalaron con motivo del Mundial 2026. Además, quitaron los uniformes hechos de tela que vestían a las efigies. Una estatua fue pintada con el lema: "Si no hay educación, no rodará el balón".

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