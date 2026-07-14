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Así ven los chilenos el Mundial: Francia, favorita y Argentina, la más favorecida

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A la espera de los últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026, la percepción del público en Chile respecto al desarrollo del torneo arrojó llamativos resultados siendo la selección de Argentina la protagonista en la encuesta nacional realizada por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD).

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