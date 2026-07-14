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España amargó a Francia en el día de la Bastilla y lo dejó fuera de la final del Mundial 2026

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Con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España se impuso en Dallas por 0-2 ante Francia y avanzó a la final del Mundial 2026 a la espera de conocer su rival entre Argentina e Inglaterra. Con esto, amargó a los galos en la jornada que se conmemora el Día de la Bastilla por el asalto a la prisión de 1789.

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