Se efectuaron trabajos de limpieza en quebrada de Ramón por sistema frontal
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En el marco del sistema frontal que se espera en gran parte del país, se realizaron trabajos de limpieza de la quebrada de Ramón, comuna de La Reina, cuyo cauce se convierte un punto crítico cada lluvia, especialmente en los próximos días, cuando se esperan entre 100 y 150 milímetros de aguas en la capital.
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