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Con el sueño de una nueva final: La alineación de Argentina para enfrentar a Inglaterra

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Este es el once inicial de Argentina, comandado por Lionel Messi, para medirse ante Inglaterra este miércoles en Atlanta, a las 15:00 horas, en la semifinal del Mundial 2026.

El ganador de este duelo se verá las caras en la final contra España, este domingo en Nueva Jersey.

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