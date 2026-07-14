Con el sueño de una nueva final: La alineación de Argentina para enfrentar a Inglaterra
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Este es el once inicial de Argentina, comandado por Lionel Messi, para medirse ante Inglaterra este miércoles en Atlanta, a las 15:00 horas, en la semifinal del Mundial 2026.
El ganador de este duelo se verá las caras en la final contra España, este domingo en Nueva Jersey.
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