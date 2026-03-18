Venezuela conquistó su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos en Miami
Publicado:
Fotos Destacadas
Cheerleading: equipo de Peñalolén triunfó en campeonato juvenil en EE.UU.
El lanzamiento de la Copa de la Liga en la sede de la ANFP
Afganistán acusó a Pakistán de atacar centro de rehabilitación en Kabul
Fotos Recientes
Línea 7 del Metro alcanza primer encuentro de túneles en el centro de Santiago
Cheerleading: equipo de Peñalolén triunfó en campeonato juvenil en EE.UU.
Presidente Kast visitó al comandante en jefe del Ejército
Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados