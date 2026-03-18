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Venezuela conquistó su primer Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos en Miami

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Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta tras vencer este martes en Miami a Estados Unidos por 2-3 y conquistar su primer Clásico Mundial de Béisbol.

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