La Plaza de la Independencia de Concepción albergó la largada protocolar del WRC Rally Chile Biobío 2026, hito que dio inicio formal a la quinta edición de la cita planetaria en el país. La jornada estuvo marcada por la masiva asistencia, la sorpresiva aparición de Arturo Vidal y la asistencia del Presidente José Antonio Kast.

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