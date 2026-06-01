Tras avanzar desde la primera ronda, el tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ATP) vio frenado su camino en octavos de Roland Garros tras caer ante la jerarquía del canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) por parciales de 6-3, 7-5 y 6-1.

LEER ARTICULO COMPLETO