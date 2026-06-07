Alexander Zverer disfrutó la gloria de un Grand Slam al alzar el título de Roland Garros
Publicado:
Fotos Destacadas
Comunidades de Penco y Lirquén se movilizaron contra proyecto minero de tierras raras
El agridulce triunfo de la UC sobre Cobresal en el Claro Arena
La Roja reaccionó tarde en Lisboa y lamentó una derrota en su amistoso con Portugal
Fotos Recientes
Alexander Zverer disfrutó la gloria de un Grand Slam al alzar el título de Roland Garros
Universidad de Chile y Audax Italiano igualaron en un amargo adiós a la Copa de la Liga
Andrea Kimi Antonelli celebró en el GP Mónaco su quinto triunfo consecutivo
Alexander Zverev por fin tuvo su momento de gloria en el circuito profesional tras conquistar este domingo su primer título de Grand Slam en la final de Roland Garros, después de vencer en la final al italiano Flavio Cobolli. El alemán celebró y cortó su mala racha, tras haber perdido tres finales en esta categoría.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados