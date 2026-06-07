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Alexander Zverer disfrutó la gloria de un Grand Slam al alzar el título de Roland Garros

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Alexander Zverev por fin tuvo su momento de gloria en el circuito profesional tras conquistar este domingo su primer título de Grand Slam en la final de Roland Garros, después de vencer en la final al italiano Flavio Cobolli. El alemán celebró y cortó su mala racha, tras haber perdido tres finales en esta categoría.

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