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Mirra Andreeva celebró su primer título Grand Slam tras conquistar Roland Garros

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La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, celebró este sábado su primer título de Grand Slam en el circuito profesional de la WTA, tras conquistar la final de Roland Garros ante la revelación del torneo, la polaca Maja Chwalinska.

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