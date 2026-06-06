Mirra Andreeva celebró su primer título Grand Slam tras conquistar Roland Garros
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de U. de Chile para recibir a Audax Italiano en la Copa de la Liga
Los memes por la ausencia de La Roja en el Mundial 2026
La formación de Colo Colo para visitar a Huachipato en la Copa de la Liga
Fotos Recientes
La Roja reaccionó tarde en Lisboa y lamentó una derrota en su amistoso con Portugal
Kast participó en reforestación del Cerro Colorado, en Renca
Mirra Andreeva celebró su primer título Grand Slam tras conquistar Roland Garros
La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, celebró este sábado su primer título de Grand Slam en el circuito profesional de la WTA, tras conquistar la final de Roland Garros ante la revelación del torneo, la polaca Maja Chwalinska.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados