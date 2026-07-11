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Linda Noskova alzó en Wimbledon su primer título de Grand Slam

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Wimbledon 2026 coronó como su flamante campeona femenina a la checa Linda Noskova (12ª WTA) tras imponerse a su compatriota Karolina Muchova (9ª) por 6-2, 5-7 y 6-3, siendo su primera conquista de Grand Slam.

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