Reaparición de Marcel: admitió estrechez, descartó crisis y criticó rebaja tributaria de Kast

El exministro de Hacienda Mario Marcel compareció este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la situación económica del país y explicar el estado en que entregó las arcas fiscales a la actual Administración.

Durante su intervención y posterior contacto con la prensa, el otrora secretario de Estado calificó la situación fiscal actual como "estrecha", pero afirmó que bajo ninguna circunstancia se trata de una "crisis".

Marcel recordó que durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric (2022-2026) enfrentó escenarios financieros aún más complejos, logrando "salir adelante".

También se refirió a la dificultad de implementar recortes presupuestarios del 3% de forma transversal en todos los ministerios, respaldando que se hayan realizado excepciones dadas las particularidades de cada cartera.

En su exposición, Marcel defendió los resultados del cuatrienio anterior y aclaró conceptos clave sobre el manejo de las arcas públicas.

Subrayó que el Gobierno previo "no se puso las metas más deficitarias de la historia", que "el sobrecumplimiento de la meta de balance estructural en 2022 y virtual cumplimiento en 2023 compensa los incumplimientos de 2024 y 2025" y que "la meta adicional de endeudamiento se cumplió todos los años por un amplio margen".

Según Marcel, todos estos elementos permitieron que "en el cuatrienio se superara el desempeño fiscal del Gobierno previo y que Chile mantuviera una posición favorable en la comparación internacional".

Presupuesto vs. caja fiscal

A su salida de la comisión, Marcel se refirió a la discusión sobre la disponibilidad de recursos, enfatizando que la planificación legal prima sobre la liquidez inmediata.

"Los recursos con los que el Estado puede contar son los que se definen en el Presupuesto; no en la caja que haya en un día, en un mes. Eso es simplemente el circulante -por así decirlo- con el cual se van pagando las cuentas, pero es el Presupuesto lo que importa", sostuvo.

Respecto al panorama actual, advirtió que "para este año tenemos un Presupuesto que es estrecho, que contemplaba un crecimiento del gasto del 1,7%", agregando que los ajustes que intenta realizar el Ejecutivo no son sencillos de implementar.

"Se ha visto que, por supuesto, no es tan fácil de ajustar, no es tan fácil recortar, se han ido haciendo excepciones y, bueno, eso es la esencia del manejo presupuestario", explicó respecto a los decretos de ajuste que se esperan para los próximos días.

Debate por rebaja de impuestos

Uno de los puntos de mayor tensión fue la opinión de Marcel sobre la reforma tributaria que planea ingresar el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, la cual contempla una rebaja del impuesto corporativo (primera categoría) del 27% al 23% a las empresas como eje de su Ley de Reconstrucción.

Si bien evitó emitir un juicio definitivo hasta conocer el proyecto íntegro, el exministro marcó una diferencia sustancial con la actual gestión y recordó que Boric propuso reducir la mencionada tasa del 27% al 25%, pero condicionado a que los sectores de mayores ingresos paguen más impuestos.

Esta advertencia cobra relevancia política tras trascender que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, confirmó a la bancada del Partido por la Democracia (PPD) que la propuesta del Ejecutivo no incluirá mecanismos de compensación.

Ante esto, el PPD ya ha declarado que la falta de compensaciones tributarias constituye una "línea roja" para la discusión legislativa.

La jornada también abordó el gasto derivado del alza internacional del petróleo. Marcel comentó que, hasta el momento, se ha comprometido en medidas compensatorias recursos similares a lo que habría costado la aplicación convencional del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).