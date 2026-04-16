Centenares de maestros de la construcción llegaron este jueves hasta el Centro Cultural Estación Mapocho, para asistir a la primera jornada de la edición 2026 de la Gran Feria de Capacitación, evento que se ha consolidado como el encuentro de formación para especialistas del rubro más importante de Latinoamérica, tanto por sus capacitaciones certificadas presenciales como por el aforo virtual que convoca su señal de streaming.

A la ceremonia inaugural asistieron el director nacional del Sence, Rodrigo Valdivia; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakonio; y el presidente de Sodimac, Juan Pablo del Río; además de representantes de la academia y líderes gremiales, quienes recorrieron los stands y valoraron el impacto que la feria puede tener en la reactivación económica del país, a través de las pymes.

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