El cierre de las Fiestas Patrias en el Estadio Monumental no sonó a cuecas o tonadas, ni siquiera a cumbia, porque fue la bachata de Romeo Santos y Prince Royce la que se hizo sentir fuerte en el recinto de Macul.

Los dos estadounidenses de raíces centroamericanas trajeron a Santiago la gira "Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026", en la que además de presentar sus repertorios solistas, "rey" y "príncipe" comparten escenario.

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