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BTS volvió a Chile: las mejores imágenes de su paso por el Estadio Nacional

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Nueve años después de su última visita, BTS regresó a Chile para reencontrarse con miles de seguidores en el Estadio Nacional.

Coreografías, música y momentos de cercanía con ARMY marcaron el primero de los tres conciertos del septeto surcoreano en Santiago.

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