¿Nuevo equipo favorito? La inesperada aparición de Stephanie Vaquer en un partido de fútbol
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¿Nuevo equipo favorito? La inesperada aparición de Stephanie Vaquer en un partido de fútbol
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La luchadora chilena Stephanie Vaquer sorprendió la noche de ayer miércoles y asistió a un partido de fútbol en la MLS, tal como lo reflejó ella en redes sociales al posar con la camiseta de San Diego FC, uno de los elencos más nuevos de la competición estadounidense.
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