El Teatro Municipal de Santiago se vistió de azul para la premiere global de la serie "La Casa de los Espíritus", la adaptación de la novela de Isabel Allende, quien dijo presente de forma virtual para presentar los primeros dos episodios. Por la alfombra azul desfiló gran parte del elenco y equipo de la producción, incluyendo a Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Aline Kuppenheim, Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. La saga familiar, que abarca medio siglo, será adaptada en ocho episodios completamente en español, centrando el relato en tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia. Se estrena el 23 de abril en Prime Video.

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