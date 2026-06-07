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Julio Jung fue velado en el Teatro Oriente

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El destacado actor Julio Jung fue velado este domingo en el Teatro Oriente, ubicado en la avenida Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia.

El protagonista de películas como "Coronación" y "Cachimba", fallecido a los 84 años de edad, fue despedido por familiares, amigos y figuras del mundo de la cultura.

El funeral de Jung se realizará este lunes al mediodía en el Cementerio General, en la comuna de Recoleta.

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